Pashaev Gumrah
Место рожденияAlavari, Georgia
Дата рожденияОколо 19.05.1948
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.05.1948
Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
30.05.1978
Сын: Пашаев Самир
Мать ребёнка: Pashaeva Nazeket
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лали
Мать ребёнка: Pashaeva Nazeket
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашаев Рамин
Мать ребёнка: Pashaeva Nazeket
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pashaeva Nazeket