Лавелин Константин Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1977
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лавелина (Панарина) Елена Сергеевна