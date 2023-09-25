Лавелин Константин Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелин Константин Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1977

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1977

Отец: Лавелин Виталий Павлович

Мать: Лавелина (Моринова) Наталья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лавелина (Панарина) Елена Сергеевна

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