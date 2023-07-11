Минкель Клаус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкель Клаус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минкель Карл

Мать ребёнка: Эбетрис Мэрвэль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минкель Док

Мать ребёнка: Эбетрис Мэрвэль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эбетрис Мэрвэль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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