Минкель Клаус
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минкель Карл
Мать ребёнка: Эбетрис Мэрвэль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минкель Док
Мать ребёнка: Эбетрис Мэрвэль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эбетрис Мэрвэль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана