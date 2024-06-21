Колдобенкова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1903
Дата смерти13.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1925
Дочь: Колдобенкова Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Колдобенков Семён Григорьевич
Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1933
Сын: Колдобенков Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Колдобенков Семён Григорьевич
Смерть
13.08.1982