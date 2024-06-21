Колдобенкова Наталья Ивановна 08.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колдобенкова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1903

Дата смерти

13.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колдобенков Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
10.05.1925

Дочь: Колдобенкова Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Колдобенков Семён Григорьевич

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1933

Сын: Колдобенков Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Колдобенков Семён Григорьевич

Смерть
13.08.1982

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