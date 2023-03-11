Лукьянчикова (Попова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчикова (Попова) Пелагея Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Лукьянчиков Николай Захарович

Отец ребёнка: Лукьянчиков Захар Кириллович

Отбывание наказания
С 1930
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Выселена на спецпоселение в 1930г
Смерть
Неизвестно
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