Лукьянчикова (Попова) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Лукьянчиков Николай Захарович
Отец ребёнка: Лукьянчиков Захар Кириллович
Отбывание наказания
С 1930
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Выселена на спецпоселение в 1930г
Смерть
Неизвестно