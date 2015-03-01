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Karp Matthew Edward

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1977

Дата смерти

?.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1977

Отец: Karp Avrom Myron

Мать: Karp Barbara M

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Toledo, OH, USA
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.2015
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