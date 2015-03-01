Karp Matthew Edward
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1977
Дата смерти?.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1977
Отец: Karp Avrom Myron
Мать: Karp Barbara M
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Toledo, OH, USA
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.2015