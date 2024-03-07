Дороднова (Дороднова) Фекла Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дороднов Макар Афанасьевич
Отец ребёнка: Дороднов Афанасий Алексеевич
село Кирилловка
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дороднов Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Дороднов Афанасий Алексеевич
село Кирилловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дороднова (муж-Китаец Взял Фамилию Жены) Ольга (Афанасьевна?)
Отец ребёнка: Дороднов Афанасий Алексеевич
Мелекесс, Ульяновская область, Россия / село Кирилловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно