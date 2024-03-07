Дороднова (Дороднова) Фекла Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороднова (Дороднова) Фекла Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Данил

Мать: ?

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дороднов Макар Афанасьевич

Отец ребёнка: Дороднов Афанасий Алексеевич

село Кирилловка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дороднов Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Дороднов Афанасий Алексеевич

село Кирилловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дороднова (муж-Китаец Взял Фамилию Жены) Ольга (Афанасьевна?)

Отец ребёнка: Дороднов Афанасий Алексеевич

Мелекесс, Ульяновская область, Россия / село Кирилловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дороднов Афанасий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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