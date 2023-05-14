Давидян-Гукасян Сусана Самвеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1973
Дочь: Гукасян Натела Робертовна
Отец ребёнка: Гукасян Роберт Оганесович
Рождение ребёнка
03.10.1977
Дочь: Гукасян Нарина Робертовна
Отец ребёнка: Гукасян Роберт Оганесович
Бракосочетание
Неизвестно