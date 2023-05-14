Давидян-Гукасян Сусана Самвеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидян-Гукасян Сусана Самвеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1973

Дочь: Гукасян Натела Робертовна

Отец ребёнка: Гукасян Роберт Оганесович

Рождение ребёнка
03.10.1977

Дочь: Гукасян Нарина Робертовна

Отец ребёнка: Гукасян Роберт Оганесович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гукасян Роберт Оганесович

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