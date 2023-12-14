Скурыдина (Марчукова) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурыдина (Марчукова) Наталья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1897

Дочь: Скурыдина Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Скурыдин Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосельцева Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Скурыдин Дмитрий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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