Скурыдина (Марчукова) Наталья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1897
Дочь: Скурыдина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Скурыдин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосельцева Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Скурыдин Дмитрий Фёдорович
Смерть
Неизвестно