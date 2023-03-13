Кабановъ Петръ Семеновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1846
Рождение ребёнка
01.05.1847
Дочь: Кабанова Мавра
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1848
Сын: Кабановъ Евлампий
Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан