Кабановъ Петръ Семеновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабановъ Петръ Семеновъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1846

Жена: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
01.05.1847

Дочь: Кабанова Мавра

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1848

Сын: Кабановъ Евлампий

Мать ребёнка: Арбузова Кабанова Марфа Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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