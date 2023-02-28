Уханова (Селиванова) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уханова (Селиванова) Валентина Константиновна

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Место рождения

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1951

Сын: Уханов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Уханов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
12.07.1956

Дочь: Уханова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Уханов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
12.07.1956

Дочь: Уханова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Уханов Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уханов Алексей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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