Уханова (Селиванова) Валентина Константиновна
Место рождения
Дата рождения25.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1951
Сын: Уханов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Уханов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
12.07.1956
Дочь: Уханова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Уханов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
12.07.1956
Дочь: Уханова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Уханов Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно