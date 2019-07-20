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Яковлев Александр Константинович

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Место рождения

Чебоксары, Россия

Дата рождения

20.07.1951

Дата смерти

27.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1951

Отец: Яковлев Константин Яковлевич

Мать: Яковлева Евдокия (Улдюти)

Чебоксары, Россия
Бракосочетание
03.08.1974

Жена: Яковлева Валентина Константиновна

Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
14.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Валентина Константиновна

Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
30.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Валентина Константиновна

Чебоксары, Россия
Смерть
27.08.2007
г. Чебоксары
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