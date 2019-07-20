Яковлев Александр Константинович
Место рожденияЧебоксары, Россия
Дата рождения20.07.1951
Дата смерти27.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1951
Чебоксары, Россия
Бракосочетание
03.08.1974
Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
14.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Валентина Константиновна
Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
30.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Валентина Константиновна
Чебоксары, Россия
Смерть
27.08.2007
г. Чебоксары