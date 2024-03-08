Мерзликин Богдан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1610
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610
Отец: Мерзликин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1645
Сын: Мерзликин Андрей Богданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1645
Сын: Мерзликин Самсон Богданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1655
Сын: Мерзликин Василий Богданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1659
Сын: Мерзликин Иван Богданович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно