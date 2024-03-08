Мерзликин Богдан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзликин Богдан Федорович

Мерзликин Богдан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1610

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610

Отец: Мерзликин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1645

Сын: Мерзликин Андрей Богданович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1645

Сын: Мерзликин Самсон Богданович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1655

Сын: Мерзликин Василий Богданович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1659

Сын: Мерзликин Иван Богданович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.