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Романов Афанасий Григорьевич
Романов Афанасий Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Романов Григорий Михайлович
1868 г.р.
Мать
Марфа
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Романов Григорий Михайлович
Мать:
Марфа
Смерть
Неизвестно
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