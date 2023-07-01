Парц Борис Петрович
Место рожденияс. Поляково, Холмский район, Сахалинская область
Дата рождения14.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Поляково, Холмский район, Сахалинская область
Рождение ребёнка
06.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парц Ирина Петровна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область