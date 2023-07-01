Парц Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парц Борис Петрович

Место рождения

с. Поляково, Холмский район, Сахалинская область

Дата рождения

14.02.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Поляково, Холмский район, Сахалинская область
Рождение ребёнка
06.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парц Ирина Петровна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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