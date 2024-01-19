(Житарь) Домна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Житарь ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Сотник Николай
Отец ребёнка: Сотник Петро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотник Павло
Отец ребёнка: Сотник Петро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотник Василь
Отец ребёнка: Сотник Петро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Отец ребёнка: Сотник Петро
Смерть
Неизвестно