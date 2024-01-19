(Житарь) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Житарь) Домна

Место рождения

Вартиковцы, Чернівецька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Житарь ?

Мать: не указана

Вартиковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Сотник Николай

Отец ребёнка: Сотник Петро

Вартиковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотник Павло

Отец ребёнка: Сотник Петро

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотник Василь

Отец ребёнка: Сотник Петро

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Отец ребёнка: Сотник Петро

Смерть
Неизвестно
Вартиковцы, Чернівецька область
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