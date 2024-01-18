Недзведзкая (Воропай) Элена Григорьевна
Место рожденияОршанский повет, Могилевская губерни я
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воропай Григорий Гасперов
Мать: Воропай Анна Осевичева
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Место жительства
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Смерть
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я