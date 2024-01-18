Недзведзкая (Воропай) Элена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недзведзкая (Воропай) Элена Григорьевна

Место рождения

Оршанский повет, Могилевская губерни я

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воропай Григорий Гасперов

Мать: Воропай Анна Осевичева

Оршанский повет, Могилевская губерни я
Место жительства
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Смерть
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я
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