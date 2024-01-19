Хорькина (Дергачева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорькина (Дергачева) Анна Андреевна

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Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Дергачев Андрей Иванович

Мать: Дергачева Софья Михайловна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Хорькин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Хорькин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорькин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Хорькин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорькин Алексей

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