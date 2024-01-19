Хорькина (Дергачева) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1934
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Хорькин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Хорькин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорькин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Хорькин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хорькин Алексей