Золотов Василий Мефодьевич (Нефедович)
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Золотов Мефодий Тимофеевич
Мать: Золотова Анна Исаевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское