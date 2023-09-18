(Рогозина) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогозин Василий Дмитриевич

Мать: Рогозина Галина

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