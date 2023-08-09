Мамедов Сардар Умарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клунина-Зыбина Наталья Александровна
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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