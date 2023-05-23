Рассказов Федот Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Мария Федотовна
Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Иван Федотович Младший
Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Анастасия Федотовна
Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Евгения Федотовна
Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Гавриил Федотович
Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Филипп Федотович
Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Иван Федотович Старший
Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно