Рассказов Федот Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассказов Федот Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Мария Федотовна

Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Иван Федотович Младший

Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Анастасия Федотовна

Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Евгения Федотовна

Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Гавриил Федотович

Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Филипп Федотович

Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Илья Федотович

Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Иван Федотович Старший

Мать ребёнка: Рассказова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассказова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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