Касьянов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касьянов Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Николай Александрович
Мать ребёнка: Касьянова Клавдия Афонасьевна
Смерть
Неизвестно