Касьянов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касьянов Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Клавдия Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Клавдия Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Клавдия Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Клавдия Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Николай Александрович

Мать ребёнка: Касьянова Клавдия Афонасьевна

Смерть
Неизвестно
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