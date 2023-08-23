Жадейко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жадейко Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Жадейко Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жадейко Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Жадейко Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жадейко Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Жадейко Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жадейко Ольга Викторовна
Смерть
Неизвестно