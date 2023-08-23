Жадейко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖадейко Анатолий

Жадейко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жадейко Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Жадейко Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жадейко Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Жадейко Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жадейко Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Жадейко Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жадейко Ольга Викторовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close