Пономарёв Сергей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Пономарёв Кузьма Сергеевич
Мать: не указана
Военная служба
С 06.07.1941 по ?.01.1942
Воинское звание: Красноармеец Призван 6.07.1941 года Илекским РВК. Красноармеец. Последняя связь 25.11.1941 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Пропал без вести