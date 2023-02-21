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Пономарёв Сергей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Пономарёв Кузьма Сергеевич

Мать: не указана

Военная служба
С 06.07.1941 по ?.01.1942
Воинское звание: Красноармеец Призван 6.07.1941 года Илекским РВК. Красноармеец. Последняя связь 25.11.1941 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетюшева Антонина Варфоломеевна

Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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