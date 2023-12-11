Заппаров Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1982
Бракосочетание
09.08.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2003
Дочь: Заппарова полина алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.2007
Сын: Заппаров Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.2010
Дочь: Заппарова Лидия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана