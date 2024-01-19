Саранцев Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саранцев Григорий Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1892 ст.
Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.09.1895 ст.
Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.06.1898 ст.
Дочь: Агриппина Семеновна
Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.09.1899 ст.
Дочь: Евфросинья Семеновна
Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.02.1902 ст.
Дочь: Саранцева Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.07.1906 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.09.1908 ст.
Сын: Саранцев Кузьма Семенович
Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.
Сын: Саранцев Василий Семенович
Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно