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Саранцев Семен Григорьевич

Место рождения

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саранцев Григорий Кириллович

Мать: не указана

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.12.1892 ст.

Сын: Саранцев Савва Семенович

Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.09.1895 ст.

Сын: Саранцев Захар Семенович

Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.06.1898 ст.

Дочь: Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.09.1899 ст.

Дочь: Евфросинья Семеновна

Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.02.1902 ст.

Дочь: Саранцева Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.07.1906 ст.

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.09.1908 ст.

Сын: Саранцев Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.

Сын: Саранцев Василий Семенович

Мать ребёнка: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саранцева Мелания/Пелагея Тимофеевна

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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