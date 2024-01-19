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Бучельников Иван Никитич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

14.05.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бучельников Никита Семенович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бучельников Кузьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бучельников Егор (Георгий) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.05.1907 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от рака желудка
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