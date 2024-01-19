Бучельников Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти14.05.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Бучельников Никита Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бучельников Кузьма Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бучельников Егор (Георгий) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1907 ст.
Причина смерти: от рака желудка