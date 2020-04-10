Шарофатов Рашид Муслидинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарофатов Рашид Муслидинович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

27.03.1979

Дата смерти

10.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1979

Отец: Шарофатов Муслидин

Мать: Шарофатова Галина

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.10.2003

Сын: Шарофатов Давид Рашидович

Мать ребёнка: Иванова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
02.04.2005

Дочь: Шарофатова Габриэлла Рашидовна

Мать ребёнка: Иванова Марина Михайловна

Смерть
10.04.2020
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