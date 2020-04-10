Шарофатов Рашид Муслидинович
Место рождения
Дата рождения27.03.1979
Дата смерти10.04.2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1979
Отец: Шарофатов Муслидин
Мать: Шарофатова Галина
Рождение ребёнка
02.10.2003
Сын: Шарофатов Давид Рашидович
Мать ребёнка: Иванова Марина Михайловна
Рождение ребёнка
02.04.2005
Дочь: Шарофатова Габриэлла Рашидовна
Мать ребёнка: Иванова Марина Михайловна
Смерть
10.04.2020