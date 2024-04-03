Челышкина Матрона Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти13.08.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челушкин Меркул (Меркурий) Кузьмич
Отец ребёнка: Челышкин Кузьма Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1815
Дочь: (Челышкина) Агафья Кузьминична
Отец ребёнка: Челышкин Кузьма Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
13.08.1851
Причина смерти: от старости