Челышкина Матрона Назаровна 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина Матрона Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

13.08.1851

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челушкин Меркул (Меркурий) Кузьмич

Отец ребёнка: Челышкин Кузьма Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Кузьма Григорьевич

Рождение ребёнка
07.02.1815

Дочь: (Челышкина) Агафья Кузьминична

Отец ребёнка: Челышкин Кузьма Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
13.08.1851
Причина смерти: от старости

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