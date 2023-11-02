Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1851 г.р.
1855 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Леонтий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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