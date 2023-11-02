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Алексей
Алексей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Данила
1786 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Павел
1851 г.р.
Леонтий
1855 г.р.
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын:
Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын:
Леонтий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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