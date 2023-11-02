Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1816 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1850
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