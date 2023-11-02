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Данила
Данила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
1850
Пол
Мужской
Отец
Василий
1757 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Алексей
1816 г.р.
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын:
Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1850
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