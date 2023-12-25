Балдина (Катеринчева) Анна Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина (Катеринчева) Анна Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1824 ст.

Муж: Прамончев Никита Петрович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Балдина Татьяна Никитовна

Отец ребёнка: Прамончев Никита Петрович

Рождение ребёнка
15.12.1834

Дочь: Прамончева Лукия Никитовна

Отец ребёнка: Прамончев Никита Петрович

Смерть
Неизвестно
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