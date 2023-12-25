Балдина (Катеринчева) Анна Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1824 ст.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Балдина Татьяна Никитовна
Отец ребёнка: Прамончев Никита Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1834
Дочь: Прамончева Лукия Никитовна
Отец ребёнка: Прамончев Никита Петрович
Смерть
Неизвестно