Фалькович Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалькович Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1959

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1959

Отец: Тикка Петр Петрович

Мать: Тикка Тамара

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