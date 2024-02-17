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Фалькович Галина Петровна
Фалькович Галина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.1959
Пол
Женский
Отец
Тикка Петр Петрович
1908 г.р.
Мать
Тикка Тамара
Дети
Не указаны
Добавил:
ГР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1959
Отец:
Тикка Петр Петрович
Мать:
Тикка Тамара
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