Спиринъ Борисъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Спиринъ Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Трусова Лукерья
Мать ребёнка: Спирина Авдотья Клементьева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Спирина Авдотья Клементьева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Спиринъ Давыдъ
Мать ребёнка: Спирина Авдотья Клементьева
Бракосочетание
Неизвестно