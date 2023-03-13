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Спиринъ Борисъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Спиринъ Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Трусова Лукерья

Мать ребёнка: Спирина Авдотья Клементьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Спирина Авдотья Клементьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Спиринъ Давыдъ

Мать ребёнка: Спирина Авдотья Клементьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Авдотья Клементьева

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