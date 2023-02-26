Абрамова (Яшина) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Яшина) Анна Петрова

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Место рождения

д.Новосёлок Перемышльского уезда

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Бракосочетание
26.?.1909

Муж: Абрамов-Ветров Василий Иванов

.с.Дмитриевское
Рождение ребёнка
31.07.1910

Сын: Абрамов Иван

Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Василий Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.04.1912

Сын: Абрамов Василий

Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Василий Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Василий Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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