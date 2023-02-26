Абрамова (Яшина) Анна Петрова
Место рожденияд.Новосёлок Перемышльского уезда
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Бракосочетание
26.?.1909
.с.Дмитриевское
Рождение ребёнка
31.07.1910
Сын: Абрамов Иван
Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Василий Иванов
Рождение ребёнка
02.04.1912
Сын: Абрамов Василий
Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Василий Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1913
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Василий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно