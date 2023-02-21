Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Науменко Леонид Андреевич
Науменко Леонид Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Науменко Андрей Юхимович
1926 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Науменко Андрей Юхимович
Мать: не указана
Смерть
1970
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия