Шихова (Зубарева) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Зубарева) Мария Антоновна

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Место рождения

п. 2 Кокорский

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

п. 2 Кокорский
Спассо-Талицкий приход,
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Шихов Степан Севастьянович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шихов Степанович

Отец ребёнка: Шихов Степан Севастьянович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
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