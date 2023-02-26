Назаров Арсений Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Арсений Евдокимович

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Место рождения

Пятницкая вол.,Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

08.02.1915

Пол

Мужской

Отец

До 1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Назаров Евдоким

Мать: ?

Пятницкая вол.,Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
08.02.1915
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
рядовой Воинская часть 106-й пехотный Уфимский полк
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