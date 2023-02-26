Назаров Арсений Евдокимович
Место рожденияПятницкая вол.,Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1895
Дата смерти08.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Назаров Евдоким
Мать: ?
Пятницкая вол.,Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
08.02.1915
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
рядовой Воинская часть 106-й пехотный Уфимский полк