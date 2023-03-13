Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Петръ Афонасьевъ
Отец ребёнка: Афонасий Михайловъ
Каргалейка, Сарайскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ирина Афонасьева
Отец ребёнка: Афонасий Михайловъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Трофимъ Афонасьевъ
Отец ребёнка: Афонасий Михайловъ
Каргалейка, Сарайскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасий Михайловъ