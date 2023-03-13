Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Петръ Афонасьевъ

Отец ребёнка: Афонасий Михайловъ

Каргалейка, Сарайскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ирина Афонасьева

Отец ребёнка: Афонасий Михайловъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Трофимъ Афонасьевъ

Отец ребёнка: Афонасий Михайловъ

Каргалейка, Сарайскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасий Михайловъ

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