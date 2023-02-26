Елизавета Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Андреев

Рождение ребёнка
29.08.1830

Сын: Семён Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Андреев

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1833

Сын: Никита Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Андреев

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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