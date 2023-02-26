Елизавета Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Андреев
Рождение ребёнка
29.08.1830
Сын: Семён Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Андреев
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1833
Сын: Никита Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Андреев
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно