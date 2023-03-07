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Чурилкинъ Ефимъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Чурилкинъ Андреянъ

Мать: Чурилкина Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1875

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1885

Сын: Чурилкинъ Акакій

Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1892

Сын: Чурилкинъ Василій

Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурилкинъ Никита

Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилкина Прасковья

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