Чурилкинъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Чурилкинъ Андреянъ
Мать: Чурилкина Федосья
Рождение ребёнка
23.07.1875
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья
Рождение ребёнка
04.07.1885
Сын: Чурилкинъ Акакій
Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья
Рождение ребёнка
25.03.1892
Сын: Чурилкинъ Василій
Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурилкинъ Никита
Мать ребёнка: Чурилкина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилкина Прасковья