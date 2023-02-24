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Кудряшов Владимир Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудряшов Афанасий Степанович

Мать: Матрена Игнатьевна

Рождение ребёнка
11.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова Нина

Смерть
Неизвестно
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