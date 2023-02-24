Кудряшов Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудряшов Афанасий Степанович
Мать: Матрена Игнатьевна
Рождение ребёнка
11.08.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудряшова Нина
Смерть
Неизвестно