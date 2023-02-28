Акулова Дарья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Акулов (однодворец) Иван Семенович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Акулов (однодворец) Ефим Семенович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Семен Никифорович
Смерть
Неизвестно