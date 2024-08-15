Матвеева Пераскева Косминична 1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеева Пераскева Косминична

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1831 ст.

Муж: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1835 ст.

Дочь: Евсеева-Герасимова-Лаптева (Гурьева) Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1839 ст.

Дочь: Евсеева-Герасимова-Лаптева (Гурьева) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1842 ст.

Дочь: Евсеева-Герасимова (Гурьева) Хиония Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1845 ст.

Дочь: Евсеева-Герасимова-Лаптева (Гурьева) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1847 ст.

Сын: Евсеев-Герасимов-Лаптев (Гурьев) Косма Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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