Матвеева Пераскева Косминична
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1831 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1835 ст.
Дочь: Евсеева-Герасимова-Лаптева (Гурьева) Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич
Рождение ребёнка
19.11.1839 ст.
Дочь: Евсеева-Герасимова-Лаптева (Гурьева) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич
Рождение ребёнка
07.04.1842 ст.
Дочь: Евсеева-Герасимова (Гурьева) Хиония Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич
Рождение ребёнка
25.01.1845 ст.
Дочь: Евсеева-Герасимова-Лаптева (Гурьева) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич
Рождение ребёнка
29.10.1847 ст.
Сын: Евсеев-Герасимов-Лаптев (Гурьев) Косма Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич
Смерть
Неизвестно