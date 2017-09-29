Перов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1954
Дата смерти29.09.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1982
Дочь: Логвинова (Перова) Юля Викторовна
Мать ребёнка: Перова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.03.1985
Сын: Перов Александр Викторович
Мать ребёнка: Перова Татьяна Алексеевна
Смерть
29.09.2017