Перов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1954

Дата смерти

29.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954

Отец: не указан

Мать: Перова (Мошкина) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1982

Дочь: Логвинова (Перова) Юля Викторовна

Мать ребёнка: Перова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
19.03.1985

Сын: Перов Александр Викторович

Мать ребёнка: Перова Татьяна Алексеевна

Смерть
29.09.2017

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