Шалькевич (Башинская) Талтьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалькевич (Башинская) Талтьяна Леонидовна

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Место рождения

Певек, Певек, Чукотский автономный округ

Дата рождения

19.12.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

SS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Певек, Певек, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
25.09.1993

Муж: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
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