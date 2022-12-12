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Шалькевич (Башинская) Талтьяна Леонидовна
Шалькевич (Башинская) Талтьяна Леонидовна
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Место рождения
Певек
, Певек, Чукотский автономный округ
Дата рождения
19.12.1971
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
SS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Певек
, Певек, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
25.09.1993
Муж: скрыто настройками приватности
Минск
, Минск
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