Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бараборкин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефан
Отец ребёнка: Бараборкин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филип
Отец ребёнка: Бараборкин Гаврил
Рождение ребёнка
?.12.1851
Сын: Бараборкин Самуил
Отец ребёнка: Бараборкин Гаврил
Верхние Новоселки, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно