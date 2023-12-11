Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бараборкин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефан

Отец ребёнка: Бараборкин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филип

Отец ребёнка: Бараборкин Гаврил

Рождение ребёнка
?.12.1851

Сын: Бараборкин Самуил

Отец ребёнка: Бараборкин Гаврил

Верхние Новоселки, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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