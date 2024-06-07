Кулшик (Евсеенко) Феодосия Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
04.01.1817 ст.
Сигклитикия Сергеевна Дудка
Рождение ребёнка
18.11.1817 ст.
Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кулшик Иван Петрович
Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кулшик Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кулшик Параскева Петровна
Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно