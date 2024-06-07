Кулшик (Евсеенко) Феодосия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулшик (Евсеенко) Феодосия Петровна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеенко (Романенко) Пётр Афанасьевич

Мать: Евсеенко (Лемешка) Евфросинья Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулшик Пётр Фёдорович

Восприемник
04.01.1817 ст.
Криски, Чернігівська область
Сигклитикия Сергеевна Дудка
Рождение ребёнка
18.11.1817 ст.

Сын: Кулшик Платон Петрович

Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кулшик Иван Петрович

Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кулшик Николай Петрович

Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кулшик Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кулшик Параскева Петровна

Отец ребёнка: Кулшик Пётр Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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