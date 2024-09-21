Агрипина Иудина
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти04.05.1805 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Иуда Фотиев
Мать: Ирина Ларионова
Бракосочетание
Около 1780
Муж: Симеон Филиппов
Рождение ребёнка
04.05.1781 ст.
Дочь: Пелагея Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Филиппов
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF7-WGV?i=253&cc=1921824 кр. Данила Данилов и д. Лопатино кр. Стефанида Июдина
Смерть
04.05.1805 ст.
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-SQRY?i=522&cc=1921824 60 лет опухолью