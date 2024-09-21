Агрипина Иудина 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агрипина Иудина

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

04.05.1805 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Иуда Фотиев

Мать: Ирина Ларионова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1780

Муж: Симеон Филиппов

Рождение ребёнка
04.05.1781 ст.

Дочь: Пелагея Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Филиппов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF7-WGV?i=253&cc=1921824 кр. Данила Данилов и д. Лопатино кр. Стефанида Июдина
Смерть
04.05.1805 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-SQRY?i=522&cc=1921824 60 лет опухолью

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